मौसम विभाग का अलर्ट, 10 राज्यों में घने कोहरे के साथ पड़ेगी कंपा देने वाली ठंड

नई दिल्ली। मौसम के मिजाज ( Weather forecast ) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। देशभर के ज्यादातर राज्यों में इस वक्त सर्द हवाओं ने अपना डेरा जमा रखा है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो आने वाले कुछ दिनों तक इनसे निजात मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है।

मौसम विभाग ने 7 से ज्यादा राज्यों में घने कोहरे के बीच जोरदार ठंड ( Cold Waves ) की चेतावनी जारी की है। वहीं कई राज्यों में अब भी बारिश के आसार बने हुए हैं। पश्चिम विक्षोभ के चलते तटीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।

बीजेपी में होने जा रहा बड़ा बदलाव, नए अध्यक्ष के नाम पर लगने जा रही मुहर

During the next 24 hours, moderate to dense fog is likely in patches over #Punjab, Haryana, #Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, extreme northern parts of Rajasthan, Sub Himalayan West Bengal, North Jharkhand, and northeastern states during early morning hours.https://t.co/ARrCUAzVRK