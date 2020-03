मौसम अपडेटः पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद लुढ़का पारा, अगले पांच दिन तक कई राज्यों में बारिश के आसार

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update ) मार्च में भी लगातार करवट ले रहा है। कई इलाकों में अब भी सर्दी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। जबकि आमतौर पर मार्च में गर्मी बढ़ने लगती है। पहाड़ी इलाकों में अब भी बर्फबारी बदस्तूर जारी है।

इससे मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो अभी आने वाले पांच दिन तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। कई राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं पहाड़ों पर भी हिमपात ( Snowfall ) और बारिश ( Rainfall ) परेशानी बढ़ सकती है।

गुरुवार रात और शुक्रवार को हरियाणा पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दो दिन तक मौसम ऐसे ही करवट लेता रहेगा।

Jammu and Kashmir: Ski-resort in Gulmarg covered in a blanket of snow as the region received fresh snowfall. pic.twitter.com/EfkJ8s6TWj

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट

पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी अभी भी जारी है। शनिवार सुबह ही जम्मू-कश्मीर में ताजा हिमपात हुआ है। इससे इलाके में पारा तेजी से लुढ़का है। मौसमम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में हिमपात और बारिश मौसम को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है।

पिछले दो दिनों में पहाड़ी राज्यों में पांच डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मैदानी जिलों जैसे पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली।

जम्मू-कश्मीर में स्थित विश्व प्रसिद्ध स्की स्थल गुलमर्ग और ऊपरी इलाकों में काफी बर्फबारी हुई। कश्मीर घाटी में बारिश होने से वहां सर्दी बढ़ गई है।

Day temperatures have dropped by 3-4°C during the last 24 hrs. In the coming days till 31st March, the maximum temperature will stay between 28-30°C and the minimum will hover around 18°C or so.#weather #weatherforecast #WeatherUpdate #Delhi #DelhiRainshttps://t.co/WuZNdyddrP