मौसमः दो दिन में बारिश से तर होंगे देश के कई इलाके, फिर लुढ़केगा पारा

नई दिल्ली। सर्द मौसम ( Weather Forecast ) ने एक बार फिर नरम तेवर अपनाए हैं। देश के कई इलाकों में पारा बढ़ा है जिसने कई लोगों को राहत दी है। लेकिन भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो आने वाले एक हफ्ते में सर्दी का सितम एक बार फिर बढ़ेगा। यही नहीं कई इलाकों में बारिश भी लोगों की मुश्किल बढ़ाएगी।

मौसम की जानकारी देने वाली संस्था स्काईमेट के मुताबिक 3 और 4 जनवरी को बिहार, झारखंड और यूपी में जमकर बारिश ( Rainfall ) होगी।

During the last two days, on and off rain activities are going on over parts of East #UttarPradesh, Bihar and #Jharkhand. However, heavy rains have been absent until now.https://t.co/FnUQ0o3N0o