मौसम विभाग का अलर्टः महाराष्ट्र-ओडिशा समेत पांच राज्यों के कई शहरों में होगी जोरदार बारिश

नई दिल्ली। मौसम ने करवट ले ली है। देश के कई इलाकों में मानसून ( Weather Forecast ) का असर दिखने लगा है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की माने तो अगले 24 से 48 घंटे में मध्यप्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में भी रविवार को अच्छी बारिश होने की संभावना है। जबकि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों जैसे मुंबई ( mumbai rain ) और पुणे ( Pune rain ) में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।



अगले 24 घंटों के अंदर बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया विकसित हो रहा है। इसका सीधा असर देश के पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, मध्य इलाकों में देखने को मिल सकता है। इनमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ प्रमुख रूप से शामिल हैं।

In the past 24 hours, #Monsoon remained vigorous over the South coastal stations of #Gujarat like Valsad, Surat, and Bhavnagar. Valsad, Bhavnagar and #Surat recorded 130 mm, 53 mm and 24 mm of rains, respectively. https://t.co/NIZ59WN5n6