मौसमः देश के कई राज्यों में बर्फीली हवाएं करेंगी परेशान, 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर में मौसम लगातार अपने सर्द तेवर बढ़ा रहा है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग और निजी संस्थान स्काईमेट ने बड़ी जानकारी साझा की है। इसके मुताबिक ज्यादातर इलाकों में बारिश की आशंका बनी हुई है। वहीं उत्तर भारत समेत 18 राज्यों में शीतलहर का कहर लोगों की मुश्किल बढ़ाएगा।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मुंबई, गोवा, कोंकण समेत देश के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में अगले दो हफ्ते तक बर्फबारी के साथ हल्की बारिश हो सकती है।

#Mumbai is all set to witness another round of unseasonal rains this weekend. According to Skymet Weather, light rains and thundershowers may drench the state capital around December 22 and 23. #MumbaiRains https://t.co/F86uGIkOn5

पूरे देश में ठंड ने तांडव मचा रखा है। कई समूच उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड तो पड़ ही रही है साथ ही कोहरे की मार ने भी लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं।

दिल्ली-एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में गुरुवार से शुरू हुआ घना कोहरा शुक्रवार को भी देखने को मिला।

इस कोहरे के चलते कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चलने लगीं। वहीं उड़ानों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है।

मुश्किल बढ़ाएंगी बर्फीली हवाएं

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का दौर जारी है, दिल्ली से शीतलहर और कोहरे का प्रकोप कम नहीं हो रहा है, भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि अगेले दो दिनों तक इन बफीर्ली हवाओं का प्रकोप राजधानी दिल्ली और एनसीआर में रहने वाला है, यही नहीं आज और कल यहां हल्की बारिश होने की भी आशंका है, जिसके कारण सर्दी में और इजाफा होने की आशंका है, यही नहीं यहां घना कोहरा भी छाया रह सकता है।

पहाड़ों पर बारिश के आसार

यही नहीं मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में शुक्रवार को हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई है। हालांकि हिमाचल के रोहतांग दर्रे समेत पहाड़ों पर कहीं-कहीं हल्की बर्फबारी भी हुई।

In the wake of extreme cold conditions, schools have been shut in #Noida for two days. District Magistrate, Brajesh Narayan Singh tweeted ‘Schools in up to class 12th in Gautam Buddha Nagar shall be closed on 19th and 20th Dec due to extreme cold weather.'https://t.co/uflEJ6UnrG