मौसम अपडेटः पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी का अलर्ट, 16 जनवरी से बढ़ेगी शीतलहर

नई दिल्ली। मौसम ( Weather Forecast ) ने एक बार फिर बड़ी करवट ली है। पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में जोरदार शीतलहर ( Cold Wind ) बढ़ा दी है। दरअसल उत्‍तर भारत के ऊंचाई वाले इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ ( Western Disturbance ) ने दस्‍तक दे दी है। इससे जम्‍मू-कश्‍मीर ( Jammu kashmir ) और हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh ) में एकबार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है।

भारती मौसम विभाग ( IMD ) ने जम्मू-कश्मीर से समेत पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी का अलर्ट ( Snowfall Alert ) जारी किया है। आने वाले दिनों में जैसे ही बर्फ गलनी शुरू होगी उत्‍तर भारत के इलाकों में ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है।

During the next 24 hours, scattered rain is likely in the remaining parts of #Punjab, Haryana, North Rajasthan, #DelhiNCR, parts of North Madhya Pradesh as well as Northeast Rajasthan. https://t.co/ARrCUARxgk