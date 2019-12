Weather Forecast: पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट, देश के कई राज्यों में बढ़ेगा शीतलहर का कहर

नई दिल्ली। देशभर में मौसम ( Weather forecast ) ने जोरदार करवट लेते हुए ठिठुरन बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग ( Indian Metrological Department ) की मानें तो देश के कई इलाकों में अगले 15 दिन तक शीतलहर ( Cold Wind ) का प्रकोप बढ़ने वाला है। यही नहीं 22 दिसंबर तक उत्तर भारत में सर्दी बढ़ जाएगी।

मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी का दौर जारी है।

जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ), हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh ) और उत्तराखंड ( Uttarakhand ) में आने वाले पांच दिन तक भारी बर्फबारी ( SnowFall ) और हल्की बारिश ( Rainfall ) का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इसके चलते देश के 11 राज्यों में सर्दी का सितम बढ़ेगा।

कई इलाकों में तेजी से तापमान में भी गिरावट दर्ज होगी। इसके साथ ही चक्रवाती हवाओं के चलते कई राज्यों में बारी की भी संभावना है।





As predicted by Skymet Weather, unseasonal rain of light intensity was seen in parts of #MadhyaPradesh , #Maharashtra and #Chhattisgarh yesterday. https://t.co/EjRYtbQfET

कोहरा बढ़ाएगा मुश्किल

मौसम में आए बदलाव के बाद समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड बढ़ेगी। इतना नहीं कई इलाकों में तेज रफ्तार हवाएं मुश्किल भी बढ़ाएंगी। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर समेत कई इलाकों में घना कोहरा हो सकता है।

मौसम विभाग के मुताबिक, सबसे पहले पहाड़ी राज्य हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में पारा शून्य से नीचे चल गया है। जिसकी वजह से आम लोगों को जीन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है।

#WeatherForecast for Baddi (#HimachalPradesh):

A cold and dry weather with foggy conditions will prevail. Sky will be obscured. Surface wind will be light to moderate over Baddi and adjoining region during next 24 hours.