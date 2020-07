Weather Forecast: मुंबई में High tide का अलर्ट, देश के 10 से ज्यादा राज्यों में Heavy Rainfall के आसार

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update )लगातार करवट बदल रहा है। कई राज्यों में मानसून की रफ्तार ( Monsoon in India ) भी अब बढ़ने लगी है। मध्य भारत के साथ-साथ उत्तर भारत के इलाकों में भी सक्रिय मानसून गतिविधियां देखने को मिल रही है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने मुंबई में जोरदार बारिश ( Heavy Rainfall Alert ) का अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं गुरुवार को यहां हाई टाइड ( High Tide ) की भी आशंका जताई गई है।

मुंबई में दिन में 3 बजे के आसपास 4.26 मीटर ऊंची हाई टाइड की आशंका है तो वहीं मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे में तेज बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश के संकेत दिए हैं।

A high tide of 4.26 meters expected at around 3:02 pm in Mumbai today: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) #Maharashtra pic.twitter.com/8fUFFF25bN

मुंबई में पिछले कुछ दिनों रुक-रुक हो रही बारिश ने पहले ही कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति से लोगों को परेशान कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने यहां हाई टाइड को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। ऐसे में एक बार फिर बारिश मुंबईवासियों की मुश्किलें बढ़ा सकती है।

इस वजह से होता है हाईटाइड

हाई टाइड या उच्च ज्वार आना या समंदर का स्तर बढ़ना-घटना, चंद्रमा और सूरज से पैदा होने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के चक्कर लगाने की वजह से पैदा होता है लेकिन बैरोमैट्रिक दवाब की वजह से समंदर के अंदर तूफान उठता है, जिसकी वजह से समंदर में बड़ी, तेज और ताकतवर लहरें उठती हैं।

Mumbai & areas around received moderate rains in the last 24 hours. Satellite image indicates clouds over Southern Konkan/Maharashtra. During the next 24/48 hours, South Konkan may receive isolated heavy rains/interior moderate: Deputy Director General (DDG), IMD, Mumbai. pic.twitter.com/47cJM3UEQD