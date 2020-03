मौसम अपडेटः दिल्ली समेत देश के 10 राज्यों में बारिश के आसार, तेज हवाएं बढ़ा सकती हैं मुश्किल

नई दिल्ली। देशभर में मौसम ( Weather Forecast ) ने एक बार फिर अपने मिजाज बदल दिए हैं। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी ( Snowfall ) के बीच बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है वहीं कई मैदानी इलाकों में भी मौसम के करवट लेने से तापमान में बदलाव देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली ( Rain in Delhi) और एनसीआर में मंगलवार को तेज हवाओं के बाद कई इलाकों में बारिश हुई।

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो बुधवार शाम को भी एक बार फिर तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार बने हुए हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों पर भी मौसम का बदला मिजाज नजर आएगा।

मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान 10 राज्यों में बारिश के आसार बने हुए हैं।

During the next 24 hours, isolated rains are possible over West #MadhyaPradesh, Madhya #Maharashtra, parts of #Gujarat, parts of #Kerala and interior #TamilNadu.#weather #weatherupdate #WeatherForecasthttps://t.co/ARrCUAzVRK