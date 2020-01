मौसम: दिल्ली-एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले 48 घंटे में कई राज्यों में और लुढ़केगा पारा

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( Weather Forecast ) एक बार फिर बदल चुका है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी ( Snwofall ) का दौर जारी है। यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश ( Rainfall ) और सर्द हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। उत्तर भारत में हो रही बारिश ने एक तरफ तापमान ( Mercury down ) में तो गिरावट दर्ज की है साथ ही किसानों की परेशानी भी बढ़ा दी है।

Delhi: The national capital woke up to a cold morning today, with parts of the city receiving light showers and drizzle. The city is recording a minimum temperature of 9 degree Celsius today. pic.twitter.com/AE6smHW2Nx