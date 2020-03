मौसम अपडेटः कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, बढ़ सकता है कोरोना का खतरा

नई दल्ली। देशभर में कोरोनावायरस ( Coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि हर किसी की नजर अब मौसम ( weather update ) पर टिकी हुई है। क्योंकि कई लोगों का मानना है कि जैसे-जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे-वैसे इस संक्रमण से लड़ने में मदद मिलेगी।

इस बीच भारतीय मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में मौसम एक बार फिर खराब होगा। कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के चलते मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा।

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में 23 और 24 को कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। 25 मार्च को मौसम शांत रहेगा लेकिन 26 से फिर होगा बदलाव और मार्च के आखिर तक बारिश जारी रहने के आसार हैं।

