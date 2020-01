मौसम अलर्टः 16 राज्यों में बारिश के साथ बढ़ी सर्दी, हिमाचल में भारी बर्फबारी दर्ज

नई दिल्ली। मौसम का मिजाज ( weather update ) देशभर के कई इलाकों में बेहद सर्द हो चुका है। इसकी बड़ी वजह कई इलाकों में बारिश ( Rainfall ) बनी हुई है। राजधानी दिल्ली ( Rain in Delhi ) में भी मंगलवार से बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो अगले दो दिनों तक हालात ऐसे ही रहेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh ) में साल की सबसे भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। यहां पर पारा भी तेजी से लुढ़का है।

मौसम विभाग के मुताबिक देश के करीब 16 राज्यों में एक बार फिर शीतलहर लोगों की परेशानी बढ़ाएगी। दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को भी हल्की बारिश होगी। वहीं उत्तर भारत के कई इलाकों में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे।





निर्भया के दोषियों को फांसी देने वाले जल्लाद पवन का छलका दर्द, पीएम मोदी से लगाई गुहार

Check out the cloud build-up of #rains in the last 12 hours, responsible for giving rains across India.https://t.co/FCHI5nI6hY