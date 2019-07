मुंबई में रेड अलर्ट के बीच, दिल्ली-एनसीआर समेत पहाड़ी क्षेत्र में आज होगी भारी बारिश

नई दिल्ली। उत्तर भारत में मानसून ( Weather Forcase ) की दस्तक के साथ ही अब यहां भारी बारिश ( Heavy Rainfall ) के चेतावनी भी जारी होना शुरू हो गई है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादा इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मुंबई में भी भारी बारिश ( Mumbairain ) होगी। दरअसल यहां सोमवार को भी बादल जमकर मेहरबान नजर आए।

दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के लोगों लंबे समय से अच्छी बारिश की राह देख रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मौसम विभाग ने अच्छी खबर दी है। दरअसल अब दिल्ली-एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटे में अच्छी बारिश होगी। जो ना सिर्फ गर्मी से राहत दिलाएगी बल्कि फसल के लिए भी अमृत साबित हो सकती है।

Punjab: Waterlogged streets in Ludhiana due to rainfall in the city pic.twitter.com/o6qxhiP3rN — ANI (@ANI) July 8, 2019

दिल्ली के साथ एनसीआर के शहरों नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत और बल्लभगढ़ में मानसून ने कुछ दिन पहले दस्तक तो दे दी है, लेकिन लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार अब भी है। ऐसे में अब दिल्ली-एनसीआर के करोड़ों लोगों की यह इच्छा भी जल्द ही पूरी होने जा रही है।



मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली के साथ फरीदाबाद, सोहना, गुरुग्राम, रोहतक, अलीगढ़, हाथरस, बरसाना, मथुरा और राजगढ़ में अच्छी बारिश होगी। वहीं, अगले 24 घंटे अन्य राज्यों में मौसम मेहरबान रहेगा।

इन राज्यों में अच्छी बारिश

उत्तर भारत की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों में अच्छी बारिस की उम्मीद है। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह बेहतरीन बारिश का अनुमान है।



लुढ़केगा पारा भी

मौसम विभाग की माने तो अच्छी बारिश के साथ ही उत्तर भारत में पारा लुढ़ने की भी उम्मीद है। अब तक 36 डिग्री चल रहा तापमान अगले दो दिन के अंदर 27 से 28 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। पिछले दो दिनों के दौरान दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बादल छाए रहे। कुछ इलाकों में जरूरी हल्की बूंदा बांदी हुई, लेकिन ज्यादा राहत नहीं मिली। 13 जुलाई तक दिल्ली-एनसीआर इलाके में बादल छाए रहेंगे और बारिश भी होगी।

पहाड़ों से मैदानों तक मानसून मेहरबान

मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट के मुताबिक इस हफ्ते मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक अच्छी बारिश होगी। इनमें जम्मू-कश्मीर, हिमचाल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाके तो शामिल हैं ही साथ ही महाराष्ट्र, प. बंगाल, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड और गुजरात जैसे मैदानी क्षेत्र भी शामिल हैं।

मुंबई में बारिश ने बढ़ाई आफत

मायानगरी मुंबई में बारिश ने एक बार फिर रौद्र रूप धारण कर लिया। सोमवार को दिनभार बारिश होने से कई सड़कें जाम हो गईं। कई जगहों पर जल जमाव के चलते लोग परेशान होते रहे। सड़कों पर जल भराव का आलम यह था कि कारें भी चलने की बजाए तैरती हुई दिखाई दीं। मुंबई रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा। उधर...मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है।