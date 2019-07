मौसमः दिल्ली-एनसीआर से रूठा मानसून, 6 राज्यों में भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाके से मानसून ( Weather forecast ) अब तक रूठा हुआ है। इक्का दुक्का दिन की बात छोड़ दें तो यहां अब मानसून ( monsoon ) की बेरुखी ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो बारिश को लेकर अभी और इंतजार करना होगा। अगले तीन दिन बारिश होने के आसार कम हैं। उधर दूसरी तरफ देश के 6 राज्यों में भारी बारिश के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है।



मौसम विभाग के मुताबिक देशभर में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है। हालांकि माना जा रहा है कि आगे चलकर ये कमी पूरी हो सकती है। लेकिन जिस तरह देश कुछ हिस्सों में पानी-पानी और कुछ हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति बन रही है वो कुछ और ही बयां कर रही है।

इन राज्यों के लिए जारी हुआ रेड अलर्ट

मौसम विभाग की ओर से जिन 6 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें पूर्वोत्तर से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय शामिल हैं, जबकि पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनके साथ ही यूपी और बिहार में भी मूसलाधार बारिश होगी।

भारी बारिश के बीच बिजली गिरने की संभावना

उत्तर प्रदेश में 13 जुलाई तक भारी से भारी बारिश होने के आसार हैं। यही वजह है कि मौसम विभाग ने यहां रेडल अलर्ट जारी किया है। हालांकि पश्चिम यूपी में बारिश इन तीन दिन में बारिश ना के बराबर होगी। यूपी के अलावा बिहार में भारी बारिश होना है, साथ ही यहां कुछ इलाकों में बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है।

#HimachalPradesh: Moderate spells of #rain and at many places with heavy showers at isolated places will affect #Bilaspur, Baddi, #Chamba, #Hamirpur, #Kangra, Kinnaur, #Kullu, #Lahul & #Spiti, Mandi, #Shimla, Sirmaur, #Solan, #Una during next 8-12 hours.