मौसम अपडेटः सर्दी का सितम जारी, पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ 11 राज्यों में बढ़ेगी ठिठुरन

नई दिल्ली। देशभर में मौसम ( Weather forecast ) ने एक बार फिर करवट ली है। कई इलाकों में तापमान तो बढ़ा है लेकिन सर्दी से राहत अब भी नहीं मिली है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में अब भी बर्फबारी ( Snowfall ) का दौर जारी है। इस बर्फबारी के चलते देश के कई इलाकों सर्द हवाएं चल रही हैं।

भारती मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक आने वाले दो से तीन दिन तक उत्तर भारत के कई इलाकों में सर्दी बढ़ने वाली है। यही नहीं कुछ इलाकों में बारिश भी दस्तक देगी।

#Cold winds from Northwest are expected to continue for another 24 hours, leading to further reduction in temperatures over the area. However, the fall in temperatures will not be very steep. #MadhyaPradesh https://t.co/BBLxqTpSo0