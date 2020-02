मौसम का मिजाजः पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, कई राज्यों में बारिश के आसार

नई दिल्ली। देशभर के कई इलाकों में एक बार फिर मौसम ( Weather Forecast ) करवट ले रहा है। पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में इसका साफ असर देखा जा सकता है। राजधानी दिल्ली ( rain in Delhi ) और उससे सटे इलाकों में गुरुवार देर शाम बाद बारिश ( Rainfall ) ने मौसम को एक बार फिर सर्द बना दिया।

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक आने वाले 4-5 दिनों में मौसम के मिजाज में ऐसे ही बदलाव देखने को मिलेंगे।

मौसम विभाग के मुताबिक 25 फरवरी तक रोजाना कहीं ना कहीं बारिश होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही कुछ इलाकों में आंधी, तेज बारिश और गरज के साथ बिजली चमकने के भी आसार हैं।

Strong humid westerly winds were blowing over Northern Plains including #Punjab, #Haryana and West Uttar Pradesh for the last few days. Due to these winds, night temperatures had peaked over entire Northwest Plains.https://t.co/GEGuuBUoPK