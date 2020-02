पहाड़ों पर 'व्हाइट अटैक', उत्तराखंड और हिमचाल में जारी हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट

नई दिल्ली। मौसम का मिजाज ( Weather Update ) लगातार करवट ले रहा है। खास तौर पर पहड़ी इलाकों में एक बार फिर सर्दी का सितम शुरू हो गया है। पहाड़ी इलाकों में व्हाइट अटैक ( Snowfall )जारी है। मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दो दिन तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा।

उत्तराखंड में हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान तेजी से लुढ़का है। भारती मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो आने वाले दिनों में यहां पर मौसम का हाल ऐसा ही बना रहेगा।

उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तक बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश में येलो अलर्ट ( Yellow alert ) जारी कर दिया है।

Isolated moderate spells are likely over Punjab, Haryana, West Uttar Pradesh, #Delhi , and adjoining parts of North Rajasthan, North Madhya Pradesh and East Uttar Pradesh. https://t.co/ARrCUAzVRK

बिजली गिरने का अलर्ट

उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में शनिवार और रविवार को भारी बारिश व बर्फबारी हो सकती है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने के भी आसार हैं।

मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार ज्यादातर इलाकों में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा।

राज्य के ज्यादातर स्थानों में गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है।

वहीं, तीन हजार मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ भी गिर सकती है।

During the next 24 hours, #rains and snow are likely over #JammuandKashmir, #Himachal Pradesh and Uttarakhand. https://t.co/ARrCUAzVRK