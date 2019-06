मौसम विभाग का अलर्टः 48 घंटे और सताएगी सूरज की तपिश, केरल में इस दिन पहुंचेगा मानसून

नई दिल्ली। देशभर के कई इलाकों में पड़ रही प्रचंड गर्मी ने सभी को बेहाल कर दिया है। झुलसा देने वाली इस गर्मी के चलते न सिर्फ मैदानी बल्कि पहाड़ी इलाकों में बुरा हाल है। मैदानी इलाकों की बात करें यहां पारा कमोबेश 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही चल रहा है। राजस्थान के चुरू में तो पारा 50 के पार जा पहुंचा है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल दो दिन तक इस सूरज ऐसे ही आग उगलता रहेगा। उत्तर भारत में 5 जून के बाद कुछ राहत मिल सकती है। यहां पारा 43 से 45 डिग्री के बीच रहने के उम्मीद है। देश के कुछ इलाकों में रविवार को हुई बारिश ने भले ही चंद समय के लिए राहत दी हो लेकिन इसके बाद शुरू हुई उमस ने जीना मुहाल कर रखा है।

पाकिस्तान की वजह से बढ़ी गर्मी

समूचा भारत इन दिनों सूरज की तपिश से परेशान है। लेकिन इस तपिश के पीछे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। मौसम विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. श्रीवास्तव के मुताबिक उत्तर भारतीय इलाकों में भीषण गर्मी का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान से आने वाली पश्चिमी हवाएं हैं। इन पश्चिमी हवाओं के चलते देश के कई इलाकों में पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। श्रीवास्तव के मुताबिक अगले 48 घंटे सूरज ऐसे ही आग उगलता रहेगा।

सूरज ने पहाड़ों पर भी निकाला पसीना

आग बरस रहे सूरज ने मैदानी इलाकों के साथ-साथ पहाड़ों पर भी लोगों का जमकर पसीना निकाला। हिमाचल प्रदेश में शनिवार की शाम भले ही पानी बौछारों ने मौसम में मिठास घोलने की कोशिश की हो लेकिन रविवार को सूरजा का प्रचंड रूप एक बार फिर सामने आया और यहां लोगों को पंखे और कूलर का सहारा लेना पड़ा।





इन राज्यों में तापमान का असर

देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी ने देश के ही कई शहर ऐसे रहे जहां पारे ने सबको चौंकाया। उत्तर प्रदेश में रविवार को सबसे ज्यादा तापमान बांदा में दर्ज हुआ यहां पारा 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं हरिणाया के नारनौल में 47.6, चंडीगढ़ में 41.5, पंजाब के अमृतसर में 43.8 रहा। जबकि राजधानी दिल्ली में भी रविवार को 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा जम्मू में भी पारा अपने चरम पर चल रहा है यहां रविवार को 42.5 डिग्री तापमान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया।

#PreMonsoon #rain in #Kerala will increase until the onset of #Monsoon2019 . #Monsoon https://t.co/6h4P9jsryG

केरल में 7 जून तक दस्तक देगा मानसून

मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमैट वेदर के मुताबिक केरल में प्री मानसून अपने समय से देरी से चल रहा है। पहले इसके 6 जून तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक इसके 7 जून तक पहुंचने की संभावना है।





#Odisha #Chhattisgarh: #Rain and #thundershowers with strong winds (40-50 kmph) will occur at some places over parts of both of these states during next 6-8 hours.