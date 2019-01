मौसमः पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठंड से कांप रहा समूचा उत्तर भारत, अगले तीन दिन नहीं मिलेगी राहत

नई दिल्ली। पहाड़ों इलाकों पर बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम के इस बड़े बदलाव के चलते समूचा उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है। हिमालय के इलाकों में बर्फबारी ने कई साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली-एनसीआर समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में भी इस वक्त ठंड अपना कहर बरपा रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दो से तीन दिन हालात ऐसे ही रहेंगे। फरवरी के पहले हफ्ते में राहत मिल सकती है। मौसम के करवट बदलने के कारण इसका सीधा असर ट्रेन और विमानों पर भी पड़ा है। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें कोहरे के चलते देरी से चल रही हैं।

Delhi: 16 trains are running late due to fog and low visibility. pic.twitter.com/MIxVIBasqj — ANI (@ANI) January 28, 2019

आज साफ रहेगा आसमान

देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों की बात करें तो रविवार का दिन भी सर्द हवाओं के नाम रहा। रात ही नहीं बल्कि दिन में भी लोगों को परेशान किया था। बता दें कि रविवार को ठंड इतनी अधिक थी कि पूरे 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। उधर मौसम विभाग से आई जानकारी के अनुसार अगले तीन दिन भी खतरनाक होने वाले हैं।दिल्ली में वायु गुणवत्ता भी आज कुछ इलाकों में मध्यम श्रेणी और कई में बहुत खराब की श्रेणी में रखा गया है। कोहरे के कारण रविवार की सुबह भी १३ ट्रेन दिल्ली देरी से पहुंची। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज दिन भर दिल्ली का आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का १९ डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

Delhi: People take refuge at night shelters as cold wave intensifies in the national capital; visuals from a night shelter in Munirka. pic.twitter.com/blxKzriDf0 — ANI (@ANI) January 28, 2019

Himachal Pradesh: A 70-year-old patient was carried on a palanquin by villagers to reach the hospital in Mandi district yesterday due to heavy snowfall. pic.twitter.com/JKKxmJ9vJN — ANI (@ANI) January 27, 2019

कई ट्रेनें लेट

हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के बाद उत्तर भारत शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। कोहरे से ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला जारी है। सोमवार सुबह दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई स्टेशनों से ट्रेनें देरी से चल रही हैं। लो विजिबिलिटी के कारण दिल्ली की 16 ट्रेनें लेट हैं। कोहरे का असर फ्लाइट्स की टाइमिंग पर भी पड़ा है। कोहरे के कारण ट्रेन निर्धारित समय से 1 घंटे से लेकर 8 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। लंबी दूरी वाली ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। इन रेलगाड़ियों में सरयू एक्सप्रेस, धनबाद-अलेप्पी एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्रा मेल समेत कई और ट्रेन देरी से चल रही हैं।

इन राज्यों में पड़ रही कड़ाके की ठंड

मैदानी इलाकों की बात करें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों की बात करें तो हिमचाल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्म-कश्मीर में बर्फबारी ने बुरा हाल कर रखा है। कई जगह सड़कों पर बर्फ जमने से रास्ते पूरी तरह जाम हो गए हैं।हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार राहत काम चल रहा है लेकिन फिलहाल लोगों को ज्यादा राहत नहीं मिली। उधर हिमाचल प्रदेश में मरीजों को ले जाना के लिए भी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा रहा है। रास्तों पर बर्फ जमने की वजह से लोग कंधे पर उठाकर मरीजों को अस्पताल तक ले जा रहे हैं।

ठंड के चलते राजधानी दिल्ली में लोगों ने रेन बसेरों का सहाला लिया। वहीं दिल्ली में वायु गुणवत्ता भी आज कुछ इलाकों में मध्यम श्रेणी और कई में बहुत खराब की श्रेणी में रखा गया है। कोहरे के कारण रविवार की सुबह भी 13 ट्रेन दिल्ली देरी से पहुंची।