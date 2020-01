हिमाचल में सीजन की सबसे भारी बर्फबारी, 493 सड़कें हुईं बंद

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh ) में पिछले दो दिनों से लगातार भारी बर्फबारी ( Snowfall ) जारी है। इससे मौसम पूरी तरह बदल गया है। नए साल की अब तक की सबसे भारी बर्फबारी इसे बताया जा रहा है। इस बर्फबारी के चलते जिंदगी की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। प्रदेश में सीजन का यह सबसे भारी हिमपात दर्ज हुआ है।

पिछले दो दिनों से लगातार भारी बर्फबारी के कारण प्रदेश में 493 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं, बारिश और बर्फबारी से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गईं हैं।

शिमला ( Snowfall in Shimla ) में अब तक 20 सेंमी बर्फबारी हो चुकी है। जाखू इलाके में करीब 30 सेंमी बर्फबारी दर्ज की गई है।

निर्भया के दोषियों को इस जेल में दी जाएगी फांसी, इन खास लोगों को खड़े रहने की मिली इजाजत

Himachal Pradesh: Centre of Indian Trade Unions (CITU) holds protest at Shimla in support of #BharatBandh called by ten trade unions. pic.twitter.com/imDX7nyGYa