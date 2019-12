मौसमः कई राज्यों में शीतलहर का कहर, कई राज्यों में स्कूल बंद, कल से लुढ़केगा पारा

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( Weather forecast ) पूरी तरह बदल गया है। कई राज्यों में कड़ाके की ठंड के साथ ही तेजी पारा लुढ़का है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की ओर से बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर 19 दिसंबर से दिन का तापमान गिरना शुरू हो जाएगा। जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर देखने को मिलेगा।

वहीं दक्षिण राज्यों की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है, वहीं तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश जारी रहेगी।

During the last 24 hours, the Western Disturbance prevailing over #Jharkhand and adjoining #Odisha has moved away. Due to this, free flow of Northwesterly cool winds is happening over most parts of Jharkhand, West Bengal and adjoining North Odisha. https://t.co/nsoh2nZetT