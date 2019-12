जम्मू-कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की ठंड, डल झील में जमा पानी

नई दिल्ली। देशभर में सर्दी ( weather report ) ने अपने पैर पसार लिए हैं। उत्तर भारत के साथ पहड़ों पर मौसम सर्द हो चला है। खास तौर पर जम्मू-कश्मीर ( Kashmir Cold wind ) में तो हालात और भी खराब हैं। यहां द्रास सेक्टर में तापमान -30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जो देश का सबसे ठंडा स्थान रहा।

खास बात यह है कि घाटी में इतनी ठंड बढ़ गई है कि डल झील ( Dal Lake ) के बाहरी हिस्से तक जम चुके हैं। श्रीनगर में बीती रात मौसम की सबसे ज्यादा ठंडी रात दर्ज की गई। यहां तापमान -5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।

कई जगह शून्य से नीचे पारा

घाटी में इस वक्त सर्दी का आलम ये है कि कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। शीतलहर की जकड़ में इस वक्त पूरी घाटी है। कश्मीर और लद्दाख में ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां तापमान शून्य से ऊपर दर्ज हुआ हो।

IMD: Temperatures during past 24hrs have significantly fallen over East Uttar Pradesh & Bihar by around 4 deg C to 7 deg C. Latest satellite images indicate persistence of low cloud cover over Indo-Gangetic plains with dense cloud cover especially over East Uttar Pradesh & Bihar. pic.twitter.com/EayxQngfMe