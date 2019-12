मौसमः बर्फबारी से लुढ़का पारा, दिल्ली में सर्दी ने तोड़ा 22 वर्षों का रिकॉर्ड

नई दिल्ली। देशभर में सर्दी का सितम जारी है।कई राज्यों में तो शीतलहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग की मानें तो पहाड़ी इलाकों में अगले एक सप्ताह तक बर्फबारी और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है।

इस बीच मौसम को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि राजधानी दिल्ली में सर्दी ने पिछले 22 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां पारा 6 डिग्री तक गिर गया है।

Scattered light rain with few moderate spells are expected over Konkan and #Goa, Madhya Maharashtra, Vidarbha as well as parts of #MadhyaPradesh and Chhattisgarh. Mumbai might also see light rains.https://t.co/ARrCUARxgk