पहाड़ों पर अगले 24 घंटे में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, राजस्थान में चलेगी धूलभरी आंधी

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मार्च खत्म होने का आया है लेकिन अब भी कई राज्यों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है।

इतना नहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी ने और भी मुश्किल बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन दिनों की मौसम की लोगों को बेहाल कर रखा है।

कोरोनावायरस का मार के बीच मौसम का बदलता मिजाज बड़ी परेशानी लेकर आया है।

भारती मौसम विभाग की मानें तो अभी उत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम फिर करवट लेगा। यहां कुछ इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है।

वहीं पहाड़ी इलाकों की बात करें तो हिमचाल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अभी भी कई इलाकों में बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं राजस्थान में धूलभरी आंधी चलने के आसार बने हुए हैं।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ेगी गर्मी

कोरोना से जंग लड़ रहे दिल्ली-एनसीआरवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां पर अगले कुछ दिनों में गर्मी बढ़ने वाली है। यानी तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं।

हालांकि मंगलवार शाम दिल्ली में बादल छाएंगे, वहीं बुधवार को इनके बरसने के भी आसार हैं। वहीं दिन में धूप खिली रहेगी, जिससे तापमान में ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है।

