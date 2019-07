नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में अब मानसून ( weather today ) का असर दिखाई देने लगा है। कुछ राज्य जहां जोरदार बारिश से परेशान हैं तो कुछ अब भी ऐसे हैं जो बारिश को तरस रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो सोमवार 8 जुलाई को देश के 10 राज्यों में मूसलाधार बारिश ( Heavy Rainfall in India ) होगी। इनमें महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, दक्षिण पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

इससे पहले रविवार को भी महाराष्ट्र ( Rain in Maharashtra ) समेत देश के कई राज्यों में मानसून मेहरबान नजर आया। यहां दिन भर रुक रुक कर अच्छी बारिश दर्ज की गई।

इन राज्यों में आज होगी अच्छी बारिश

मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट के मुताबिक सोमवार को देश के कई राज्यों में अच्छी बारीश का संकेत है। इनमें महाराष्ट्र के तटीय इलाकों, राजस्थान के पूर्वी हिस्सों, गुजरात के पूर्वी भागों, दक्षिण-पश्चिम बिहार, उत्तर-पश्चिम झारखंड, मध्यप्रदेश, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर के मध्य भागों में कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं।

इन इलाकों में हल्की बारिश के आसार

हरियाणा, उत्तराखंड, तटीय कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्त के कुछ इलाकों, छत्तीसगढ़ में सोमवार को हल्की बारिश की संभावना है। यहां गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं।

देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून ने गति पकड़ ली है। इसकी वजह से कई जगहों पर जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सड़के नदियों में तबदील हो गई हैं और पुल पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं।

Gujarat: Several roads & bridges flooded in Chhota Udepur, after heavy rains in the area. pic.twitter.com/rZzgahg4tH