Weather Forecast: देश के 6 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, हिमाचल में IMD का Orange Alert

नई दिल्ली। देशभर में मौसम ( weather update ) लगातार करवट बदल रहा है। कई राज्यों में इस वक्त मानसून ( Monsoon 2020 ) ने जोरदार रफ्तार पकड़ी हुई है। मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक हर जगहर भारी बारिश ( Heavy Rainfall ) का दौर जारी है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) की ओर से अलर्ट जारी हुआ है। ये अलर्ट दिल्ली और आस-पास के इलाकों में जोरदार बारिश को लेकर है। देश के 6 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं।

आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश के मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक मानसून गतिविधियों काफी सक्रिय हैं। यही वजह है कि कई इलाकों में बाढ़ और सैलाब जैसे हालात बने हुए हैं।

Jammu and Kashmir: Several areas in the union territory continue to receive rainfall. Visuals from Rajouri district.



The district administration has asked people living in the low-lying areas and along rivers, to be on alert. pic.twitter.com/FzMZwaCVWx