उत्तराखंड में कुदरत का कहर, उत्तरकाशी में भूस्खलन से 17 की मौत

नई दिल्ली। मैदान के साथ-साथ अब पहाड़ी इलाकों में भी मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन के बाद जमकर नुकसान हुआ है। यहां के 8 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। कई जगह बादल फटने के बाद तबाही का आलम है।

भूस्खलन के कारण पहाड़ टूट कर सड़कों पर गिर रहे हैं। उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र में रविवार को बादल फट गया था। इस हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है। लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

Uttarakhand: Rescue operations underway in Uttarkashi's Mori tehsil following cloudburst in the area. pic.twitter.com/dm1rFNw9gi