मौसम अपडेटः 27 फरवरी से चलेंगी सर्द हवाएं, पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद लुढ़केगा पारा

नई दिल्ली। मौसम का मिजाज ( Weather forecast ) एक बार फिर बदलने जा रहा है। देश के कुछ इलाकों में बारिश ( Rainfall ) ने मौसम को एक बार फिर सर्द बना दिया है। मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट के मुताबिक आने वाले हफ्ते में दो पश्चिम विक्षोभ तैयार हो रहे हैं।

इसके चलते कई राज्यों में तेज और सर्द हवाएं चलने की संभावना है।

उत्तर भारत की बात की जाए तो यहां लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है।

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक इस बार फरवरी में सामान्य से कम बारिश हुई है, जिस कारण तापमान बढ़ता जा रहा है।

लेकिन आने वाले हफ्ते में तापमान एक बार फिर कम होगा और ठंड बढ़ सकती है।

In the presence of these multiple weather systems, we expect the intensity of rain and thundershowers to increase today onward across Northeast India. The intensity of rain will be more over #Assam , #Meghalaya , #Manipur , #Nagaland , and #ArunachalPradesh . https://t.co/swevRRsutn

उत्तर भारत में दो पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाले हैं। इनसे फिर एक बार मौसम में बदलाव आएगा और तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी।

27 को आएगा पहला विक्षोभ

मौसम विभाग के मुताबिक पहला पश्चिमी विक्षोभ 27 फरवरी को आएगा, जिससे 28 फरवरी की सुबह तक उत्तर भारत के पहाड़ों पर मौसम में बदलाव आ जाएगा।

वहीं, बताया गया कि अगला सिस्टम 3 मार्च को दस्तक दे सकता है।

The hot winds from East are expected to continue for another 48 hours. So, we expect the day temperatures to increase further on February 27. The conditions are very favorable for #Mumbai to heat up even further. #MumbaiWeatherhttps://t.co/p702Rug4aB