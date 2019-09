Weather Update: पुणे में भारी बारिश और दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत, बाढ़ जैसे हालात

नई दिल्‍ली। महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार और गुरुवार की दरम्‍यानी रात भारी बारिश के कारण दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में चार साल की एक बच्‍ची भी शामिल है। ये हादसा पुणे के सहाकार नगर में हुआ। सहाकार नगर में राहत और बचाव कार्य जारी है। बचाव दल के कार्यकर्ता युद्धस्‍तर पर बचाव कार्य में जुटे हैं।

पुणे और उसके आसपास के कई निचले इलाकों में बुधवार को भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई। भारी बारिश लगातार चार घंटे तक हुई। फायर ब्रिगेड के प्रमुख प्रशांत रैंपिसे ने कहा कि सिंहगढ़ रोड, धनकवाड़ी, बालाजीनगर, अंबेगांव, सहकार नगर, पार्वती, कोल्वाडी और किरकटवाड़ी में जल-भराव की सूचना है।

Maharashtra: Body of a person has been recovered from a vehicle in a canal near Sinhagad road in Pune. Total number of deaths in the district, due to flood, rises to six. pic.twitter.com/waUgtx8Jgb