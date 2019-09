बिहार में बाढ़ः उपमुख्यमंत्री के घर में घुसा पानी, तीन दिन बाद घर से निकले बाहर

नई दिल्ली। मानसून ने अपने अंतिम पड़ाव में देश के दो राज्यों में जमकर कहर बरपाया है। यूपी और बिहार में आई जोरदार बारिश के बाद बाढ़ ने ना सिर्फ आज जनता की बल्कि नेताओं की भी नींद उड़ा दी है। बिहार में बारिश का विकराल रूप और उसके बाद आई बाढ़ की स्थिति ने प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए हैं।

इस बीच जो खबर सामने आ रही है वो आपको भी चौंका देगी। बिहार में बारिश के बाढ़ की स्थिति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी के घर में भी जबरदस्त पानी घुस गया है। तीन दिन से घर में फंस उपमुख्यमंत्री को आपदा प्रबंधन की टीम ने सोमवार को बाहर निकाला है।

इस दिग्गज नेता के अचानक निधन से देश में शोक की लहर, तमाम बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

#WATCH : Bihar Deputy Chief Minister Sushil Modi who was stranded at his residence in Patna, rescued by National and State Disaster Response Forces personnel. #BiharFlood pic.twitter.com/WwdbAcTWy6

सितंबर के आखिर में आसमान से आफत कुछ इस तरह बरसी है कि जगह-जगह पानी-पानी हो गया। सड़कें तो मानो नहर बन गई हो लोगों को शहर में भी नाव पर घूमना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश-बिहार में बाढ़ के कारण 100 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई है। बिहार में अभी तक 29 तो वहीं उत्तर प्रदेश में 107 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और उनका परिवार पिछले तीन दिनों से घर में फंसे रहे। उनके घर में पानी भर गया है, वहां ना बिजली है और ना पीने को पानी था. सोमवार को उन्हें बाहर निकाला गया है।

बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार के घर में भी पानी घुस गया है।

Bihar Chief Minister Nitish Kumar has called a meeting with officials of flood affected districts later today. The meeting will be held via video conferencing. (File pic) pic.twitter.com/JjaAYAlJ44