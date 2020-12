दिल्ली में नए साल बारिश और ओले पडऩे के आसार, जानिए इन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Cold in Delhi ) समेत पूरे उत्तर भारत में ( Cold in North India ) इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड समेत देश के पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी क्षेत्र में बर्फीली हवांए ( Cold wave in North India ) चल रही है, नतीजतन पूरा उत्तर भारत शीत लहर की आगोश में समा गया है। हालांकि दोपहर को निकलने वाली धूप जरूरत थोड़ा सुकून पहुंचा रही है, लेकिन सुबह के समय पडऩे वाली घनी धुंध सूरज को लंबे समय तक के लिए ढंके रखती है, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली में पड़ रही घनी ठंड का असर वहां की सड़कों और बाजारों पर भी पड़ रहा है। यही वजह है कि सुबह और शाम में सड़कें खाली और बाजार सुनसान नजर आ रहे हैं। वहीं, सूरज ढ़लते ही जहां दिल्लीवासी अपने-अपने घरों में छिप जाते हैं, वहीं रात को बेघर और बेसहारा लोग मुख्य मार्गों, चौराहों और नुक्कड़ों पर अलाव जलाकर अपने को सर्दी से बचा रहे हैं।

Read @ANI Story | https://t.co/2C3XqS5L4n pic.twitter.com/1P0ZFuaFdh — ANI Digital (@ani_digital) December 31, 2020

वहीं, देश में नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को उत्तर भारत में 3 से 5 जनवरी तक आंधी-तूफान के साथ जोरदार बारिश होने की भविष्यवाणी की है, जहां इस वक्त न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को अनुमान लगाया है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में अगले 24 घंटे में शीत लहर की स्थिति हो सकती है।

Cold wave will continue in north India tomorrow. From 2nd Jan, cold spell will decrease. Light rain expected in eastern Rajasthan, Delhi, western UP, Punjab & Haryana from 2-6 Jan. From 7th Jan, intense cold wave will hit north India: RK Jenamani, senior scientist, IMD pic.twitter.com/vUx98AuHiA — ANI (@ANI) December 31, 2020

नए साल के जश्न में बाहर निकलने वाले लोगों को इस बात की खास सावधानी बरतनी होगी कि 1 जनवरी तक उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे के बीच दृश्यता 50 मीटर तक ही होगी। आमतौर पर मौसम विभाग उस वक्त शीतलहर की घोषणा करता है, जब मैदानी इलाकों में लगातार दो दिन तक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या इससे कम बना रहता है और सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। दिल्ली में 3.1 डिग्री सेल्सियस के साथ लोधी रोड इलाका सबसे ठंड रहा, जबकि हिसार में यहीं स्थिति हरियाणा की है।

Delhi (Safderjung Airport)- Today Delhi Maximum Temp- 17.4°C / Minimum-3.3°C. It is this winter season’s lowest Minimum temperature and 3rd lowest maximum Temperature. 17 Dec 2020 and 30 Dec 2020 had 15.2 °C and 16.4 °C, which are 1st lowest and 2nd lowest day maximum temp. — India Meteorological Department (@Indiametdept) December 31, 2020

आईएमडी ने अपने दैनिक बुलेटिन में कहा कि 3 से 5 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज या ओलावृष्टि के साथ बारिश होगी।" पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से निचले स्तर के ईस्टर के प्रभाव के चलते भारी बारिश होगी। 3 जनवरी से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और इसके आसपास के मैदानी इलाकों के प्रभावित होने की संभावना है।