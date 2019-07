दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम, धूलभरी आंधी के साथ हुई बारिश ने दी गर्मी से राहत

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को धूलभरी आंधी ( weather update )के साथ बारिश ने दस्तक दे दी। पिछले लंबे वक्त से यहां लोग गर्मी से परेशान थे। लेकिन तेज हवाओं के साथ चली बारिश ने लोगों को काफी राहत दी।

सोमवार दोपहर से ही यहां मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया था। जैसे-जैसे समय गुजरता गया बारिश का माहौल बनने लगा।

धूलभरी आंधी के साथ यहां बारिश ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी।

दिल्ली और आस-पास के इलाकों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में मौसम पूरी तरह बदल गया।

पहले तो तेज रफ्तार में धूलभरी आंधी चली। वहीं, कुछ इलाकों में बदरा भी मेहरबान हो गए।

Delhi: Rain lashes parts of the city; #visuals from Akbar Road. #DelhiRains pic.twitter.com/WIDn24hjHj

इससे पहले मौसम विज्ञान विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जता दिया था कि दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है।

इसके बाद मंगलवार से मौसम में और बदलाव आने की संभावना है।

मौसम विभाग की मानें तो इस सप्ताह गर्मी से कुछ राहत मिलने के भी आसार हैं।

Delhi: Bringing respite from scorching heat, rain lashed parts of the city today; #visuals from ITO. pic.twitter.com/F5gD5MwAUa