उत्तर भारत को शीतलहर ने जकड़ा, पारा गिरा और अब कोहरे की बारी

नई दिल्ली। उत्तर भारत (Weather in India) के कई हिस्सों को एक बार फिर से शीतलहर ने जकड़ लिया है और आम जनजीवन प्रभावित कर दिया है। कड़ाके की ठंड पड़ने से कुछ दिनों की राहत मिलने के बाद लोगों को फिर से परेशानी महसूस होने लगी है। वहीं, मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने आने वाले दो दिनों तक उत्तर भारत के कई राज्यों में घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है।

तेज ठंड और शीतलहर को लेकर हिमाचल प्रदेश के निवासी अभिषेक ने मीडिया को बताया, "पिछले दो दिनों में बारिश पड़ने के बाद तापमान और ज्यादा नीचे गिर गया है। इससे पहले भी कड़ाके की ठंड पड़ ही रही थी। ज्यादातर सुबह के वक्त में बिजली नहीं रहती है और इससे परेशानी काफी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि घरों में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं।"

इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोगों का कहना है कि कड़ाके की ठंड के चलते लोग अपने दैनिक कामकाज करने में भी असमर्थ हो रहे हैं। प्रयागराज के स्थानीय निवासी यशवंत कुमार मिश्रा ने कहा, "सुबह केे वक्त कोहरे के चलते आने-जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। यहां तक की ढेरों कपड़े पहनने के बाद भी ठंड से निपटना मुश्किल हो रहा है।"

वहीं, भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने रविवार को भविष्यवाणी की है कि आने वाले दो दिनों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के सुदूर इलाकों में घने से काफी घना कोहरा पड़ने की संभावना है।

अगर निजी मौसम भविष्यवाणी की एजेंसी स्काईमेट वेदर डॉट कॉम की मानें तो जम्मू कश्मीर और इससे सटे भागों पर बना पश्चिमी विक्षोभ अब आगे जा रहा है, हालांकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह विक्षोभ कल यानी सोमवार से उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों को प्रभावित करना शुरू कर देगा।

मध्य प्रदेश और इसके नजदीकी हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और इससे सटे उत्तरी बांग्लादेश पर एक सर्कुलेशन सक्रिय नजर आ रहा है।

Scattered rain and snow will continue over #JammuandKashmir, #Ladakh, #HimachalPradesh. Intensity will increase tomorrow wherein moderate to heavy rain and snow will be seen.https://t.co/ARrCUAzVRK