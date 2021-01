Weather update : उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी, दिल्ली में विजिबिलिटी बहुत कम

नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर ( Delhi NCR ) सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। देश के कई हिस्सों में तापमान ( Temperature ) सामान्य से नीचे गिर चुका है। ठंड की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू और कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के श्रीनगर में पिछले 8 वर्षों में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के साथ न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम रही।

Dense fog leads to low visibility in Ghaziabad; visuals from NH-9. pic.twitter.com/isYRLER9ps