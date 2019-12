सर्द हुआ मौसम का मिजाजः शीतलहर और कोहरे के चलते 16 ट्रेन और कई उड़ानें लेट

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update ) लगातार सर्द हो रहा है। कई राज्यों में तो शीतलहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम का असर जहां आम जिंदगी पर पड़ रहा है वहीं वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। शीतलहर ( cold waves ) के चलते कई ट्रेनें ( Train Delayed ) अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं।

वहीं खराब मौसम का असर सीधा उड़ानों पर भी पड़ा है। इसके चलते कई उड़ानें लेट हो गई हैं। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो आने वाले दो हफ्ते तक देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। उत्तरी भारत के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ सर्द हवाएं सताएंगी तो वहीं मध्य प्रदेश समेत आस-पास के इलाकों में 25-26 दिसंबर को हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है।

Clear #weather will prevail in #VaishnoDevi and pilgrims will face no difficulty in paying the holy shrine a visit.https://t.co/4aCnLxA51p