Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में तूफानी हवा के बाद बारिश, तापमान गिरा

नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर ( Delhi Ncr ) में आज अचानक मौसम का मिजाज बदलने तुफानी हवा चली और कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम के बदलने से तापमान ( Temperature ) में भी गिरावट आई है। बारिश की संभावना अभी बनी हुई है। धूल भरी आंधी और बारिश को लेकर देश की राजधानी दिल्ली और नोएडा से एक जैसी तस्वीरें सामने आई हैं। इसके साथ ही मई के महीने लोगोंं ने सुहाने मौसम का लुत्फ उठाया।

बता दें कि राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही हल्के बादल छाए हुए थे। फिर 11.15 के बाद अचानक अंधेरा छा गया फिर देखते ही देखते धूल भरी आंधी चलने लगी। इसके बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। दिल्ली से लगे नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद में धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबादी की सूचना है।

#WATCH Dust storm envelops #Delhi in a sudden change of weather; Visuals from Gazipur area pic.twitter.com/GEot2byafd