भारतीय मौसम विभाग की भविष्यवाणी, दिल्ली-पंजाब समेत उत्तर भारत में कल रहेगी परेशानी

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सुदूर इलाकों में सोमवार को कोहरा छाए रहने की भविष्यवाणी की है। वहीं, अगले दो दिन उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर हिमपात और मैदानी इलाकों पर बारिश की भी संभावना है, जिसके चलते तापमान में दो से तीन डिग्री गिरावट देखने को मिल सकती है।

मौसम विभाग द्वारा रविवार को जारी अखिल भारतीय मौसम चेतावनी बुलेटिन के मुताबिक, "उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमालयी क्षेत्र के पश्चिम बंगाल और सिक्किम के सुदूर इलाकों में कल घना कोहरा छाया रहेगा।"

वहीं, हिमाचल प्रदेश के सुदूर इलाकों में बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान आने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा आगे बताया गया, "हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के सुदूर इलाकों में शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी।"

Cold day conditions very likely in isolated parts over Punjab, Haryana and Madhya Pradesh during next 2 days and improve

thereafter. Cold wave conditions very likely in isolated parts over Saurashtra & Kutch today and improve thereafter.