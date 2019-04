बारिश ने मौसम किया सुहाना, अभी जारी रहेगा मौसम का 'सताना'

नई दिल्ली। सोमवार रात से दिल्ली-एनसीआर के मौसम में आए बदलाव ने लोगों को राहत दी है। मंगलवार सुबह भी हल्की बूंदाबादी से मौसम खुशनुमा बना रहा। सोमवार को सामान्य से अधिक तापमान रहने के बावजूद रात में लोगों ने चैन की सांस ली और अब मंगलवार को भी मौसम मेहरबान बना रह सकता है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री अधिक था। इसके बाद रात में बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया और तापमान में गिरावट आ गई।

Radar patches over many parts of North India including #UttarPradesh, #Punjab, #Haryana, #Delhi #NCR and #Rajasthan. Expect pre monsoon activity to be intense over these parts today. #Rain, #DustStorm #thundershowers pic.twitter.com/1gtoZDVTa7