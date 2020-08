Weather Update: Gurugram में जोरदार बारिश के बाद चार मंजिला इमारत झुकी, प्रशासन ने खाली कराई Building

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update ) लगातार बदल रहा है। कई इलाकों में इन दिनों मानसून ( Monsoon ) ने जोरदरा रफ्तार पकड़ी हुई है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त भारी बारिश ( Heavy Rainfall )हो रही है। दिल्ली-एनसीआर ( Delhi NCR ) में भी पिछले दो दिन से बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लेकिन हरियाणा के गुरुग्राम ( Gurugram ) में तो बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। सायबर सिटी के नाम से पहचाने जाने वाला गुरुग्राम इन दिनों सैलाब सिटी बना हुआ है।

हर तरफ सड़कों पर जल जमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस बीच गुरुग्राम से चार मंजिल इमारत ( Building )के तिरछा होने की खबर ने हर किसी को चौंका दिया है। बारिश के बाद शहर का एक चार मंजिला मकान झुक गया। खतरे को देखते हुए पुलिस ने इसे खाली करवा लिया है।

Haryana: Police vacated a four-storey building in Gurugram's Sector-46 after it bent on one side, following heavy downpour in the region. https://t.co/VgdYqvYacn pic.twitter.com/D6vJlZyPo2