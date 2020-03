Weather update: दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi ) समेत देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बिगड़ने की संभावना है। जिसके चलते मौसम विभाग ( IMD ) ने दिल्ली में दो दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली ( Rain in Delhi ) में गुरुवार और शुक्रवार को झमाझम पानी बरसेगा। वहीं, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों में तेज बारिश के आसार हैं।

आपको बता दें कि दिल्ली के अधिकांश इलाकों में बुधवार को हलकी बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली।

बारिश का नतीजा है कि बुधवार को पूरा दिन मौसम में ठंडक बनी रही।

Press Release: An active wet spell over northwest & adjoining Central India during 4th March to 7th March, 2020. pic.twitter.com/Th7iMienpb