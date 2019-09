मौसम: बंगाल की खाड़ी से आ रही तेज नम हवाएं, 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। मानसून भले ही अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया हो, लेकिन देश के कई राज्यों में अब भी इसकी रफ्तार में कमी नहीं आई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान देश के 10 से ज्यादा राज्यों में जोरदार बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलेंगी। आपको बता दें कि अब पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर भारत से लेकर देश के मध्य इलाकों में जोरदार बारिश का दौर जारी है।

मध्य प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात मूसलाधार बारिश हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में दो दिन तेज बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। राज्य के कई इलाकों खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मिर्जापुर जैसे इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है।

कांग्रेस के लिए सबसे बुरी खबर, इस दिग्गज नेता की चुनावी जीत हुई अमान्य

Chandigarh received light showers today morning. pic.twitter.com/a84UHdTTeE — ANI (@ANI) September 27, 2019

मौसम विभाग की मानें तो बंगाल की खाड़ी से तेज नम हवाएं पूर्वांचल में आ रही हैं जिसके कारण रुक-रुक कर बारिश हो रही है। देश के पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ने वाली हैं क्योंकि अरब सागर से पूर्वोत्तर भारत में एक ट्रफ रेखा सक्रिय हुई है।

दिल्ली-एनसीआर में छाए रहेंगे बादल होगी हल्की बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे। दरअसल शुक्रवार की सुबह घने बादलों के साथ ही हुई। इसके साथ ही तापमान भी लुढ़का है।

हवा में नमी आ गई है, जिसके चलते राजधानी और इसके आसपास के इलाकों के तापमान में कमी आयी है। इसके चलते मौसम सुहाना हो गया है।

Bihar: Foreigner women performed ‘Tarpan’ (a ritual to offer water & prayers to their ancestors’ soul) during 'Pitru Paksha' in Gaya yesterday. pic.twitter.com/Akxplvp3ga — ANI (@ANI) September 27, 2019

Telangana: Severe water-logging in parts of Hyderabad last night following heavy rainfall in the city. pic.twitter.com/KsgryUW10b — ANI (@ANI) September 27, 2019

बिहार में झमाझम

बिहार के कई जिलों में बारिश का असर अब भी दिखाई दे रहा है। कुछ इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। राजधानी पटना में गुरुवार को तापमान सामान्य से एक डिग्री नीचे यानि कि 24 डिग्री सेल्सियस रहा।

इन राज्यों में मानसून का असर

मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, यूपी, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में मानसून जरूरत से ज्यादा मेहरबान रहेगा।

India Meteorological Department (IMD), Himachal Pradesh: Light to moderate rain/thundershowers very likely to occur today in the districts of Shimla, Solan, Una, Mandi, Bilaspur and Hamirpur. pic.twitter.com/Gz18xcxjcP — ANI (@ANI) September 27, 2019

हिमाचल प्रदेश में जारी हुआ अलर्ट

पहाड़ों पर भी जोरदार बारिश का असर जारी रहेगा। आईएमडी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार और शनिवार को जोरदार बारिश होने की संभावना है। इनमें शिमला, सोलन, मंडी, उना प्रमुख रूप से शामिल हैं।

पुणे में अब तक 12 की मौत

महाराष्ट्र के पुणे में आई जोरदार बारिश के बाद अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है।

यही नहीं जिले में भारी बारिश के चलते बाढ़ की चपेट में आये एक इलाके में फंसे 10 महीने के एक शिशु और उसके परिजनों को दमकल विभाग के र्किमयों ने सुरक्षित वहां से निकाल लिया।