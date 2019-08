केरल में कुदरत की मारः 14 जिलों में बाढ़ से तबाही, 46 लोगों की मौत

नई दिल्ली। देशभर में मानसून ( monsoon in India ) सक्रिय है, लेकिन कई राज्यों में हालात काफी खराब हो गए हैं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कई इलाके ( Weather Update ) इस वक्त बाढ़ से बेहाल हैं। यहां भारी बारिश के बाद मची तबाही में अब तक कई लोगों का जान जा चुकी है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 11 अगस्त को भी हालात कुछ ऐसे ही बने रहेंगे।

मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो रविवार को पश्चिमी गुजरात, कच्छ, तटीय कर्नाटक और केरल में जोरदार मानसून की सक्रिय स्थिति बने रहने की संभावना है। यहां जोरदार बारिश के आसार बने हुए हैं।

केरल में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है।

यहां 14 जिलों में बाढ़ ने जिंदगी बेहाल कर दी है।

अब तक बारिश के चलते 46 लोगों की मौत हो चुकी है।

कोझीकोड में 12, वायनाड में 10, मलप्पुरम में 10, कन्नूर में 5, इडुक्की में 4, थ्रिसुर में 3 और अलप्पुझा में 2 लोगों की मौत हो चुकी है।

आपको बता दें कि बीते दो दिनों में गुजरात, केरल और तटीय कर्नाटक, दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में मानसून की जोरदार स्थिति देखने को मिली।

केरल जैसे ही हालात देश के मध्म भाग मध्य प्रदेश में भी हैं। यहां बारिश के दौरान पानी में बहने और डूबने से अब तक 32 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक 200 मवेशियों की मौत हो चुकी है।

मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक जून से 10 अगस्त तक 614 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है जो कि सामान्य से 64 मिलीमीटर ज्यादा है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, नीमच और मन्दसौर जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Indian Army has intensified its relief & rescue operations in the states of Maharashtra, Karnataka, Kerala & Tamil Nadu. As on 10 August a total of 9 Relief Teams, 12 Engineer Teams are providing assistance to the flood affected persons of Kohlapur & Sangli in Maharashtra. pic.twitter.com/SpUz3tSdCI