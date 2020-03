मौसम अपडेटः दिल्ली-एनसीआर में तेज रफ्तार हवाओं के साथ बारिश के आसार

नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावयारस ( coronavirus ) के खतरे के बीच मौसम ( Weather forecast ) भी लगातार करवट बदल रहा है। कई शोध में ये बात सामने आई है कि जैसे-जैसे तापमान में बढ़ोतरी होगी, कोरोना वायरस का असर भी कम होगा। यही वजह है कि देशभर की नजरें मौसम भी लगातार बनी हुई हैं।

इस बीत भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मौसम को लेकर लगातार अपडेट दे रहा है। ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर ( Delhi NCR ) में एक बार फिर तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं।

गुरुवार शाम को दिल्ली और आस-पास के इलाकों में तेज रफ्तार हवाओं के साथ बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है।

क्योंकि इससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज होगी।

ऐसे में कोरोना के खतरे के बीच तापमान का घटना अच्छा नहीं है।

Rains may increase over #Delhi and NCR on March 26th and March 27th. Isolated to scattered rain may occur over West #UttarPradesh during this period.#weather #WeatherUpdate #WeatherForecast https://t.co/tw6UhKgeCx