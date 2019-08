मौसम अपडेटः देश के कई राज्यों में अगले कुछ घंटों में हो सकती है भारी बारिश

नई दिल्ली। देश के कई इलाकों में मानसून ( Weather Update ) जरूरत से ज्यादा मेहरबान है। मैदान के साथ अब पहाड़ों पर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। हिमाचल,केरल, उत्तराखंड में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो देश के कई राज्यों में फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है।

मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश ( Heavy Rainfall ) देखने को मिल सकती है।

उत्तराखंडः बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, तीन की मौत

पहाड़ों पर तीन दिन ऐसा ही रहेगा मौसम

पहाड़ी इलाकों की बात करें तो अगले दो से तीन दिन तक यहां मानसून का अच्छा असर देखने को मिलेगा।

खास तौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में 24 अगस्त तक मौसम शुष्क रहेगा।

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से दो दिन में 20 लोगों की जान जा चुकी है।

जबिक पांच लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। सेना के हेलिकॉप्टर राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं।

हालांकि उत्तरकाशी में एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ है, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई।

उधर हिमाचल में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के बाद अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है।





Uttarkashi: Search & rescue operation by SDRF, NDRF, ITBP & Police continue in Mori tehsil following cloud-burst. #Uttarakhand pic.twitter.com/rKmEQC3hN5