मौसम ने ली करवट, दिल्ली-एनसीआर में बारिश के साथ गिरे ओले

नई दिल्ली। देशभर में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम का मिजाज ( Weather Update ) बदल रहा है। दिल्ली-एनसीआर ( delhi ncr ) में शनिवार को अचानक मौसम ने करवट ली और बारिश ( Heavy Rainfall ) के साथ जमकर ओले गिरे। शनिवार दोपहर में हुई अचानक बारिश ने यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया, वहीं ओले गिरने ( HailStone) के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

घने बादलों के कारण दोपहर में विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई। तेज हवा के साथ हुई बारिश ने एक बार फिर सर्दी का एहसास दिलाया।

#WATCH Weather change in Delhi; Rain accompanied with hailstorm lashes parts of the national capital. Visuals from South Delhi. pic.twitter.com/JSgoa8de1f