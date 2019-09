मौसम अपडेटः दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश, देश के 18 राज्यों में अलर्ट जारी

नई दिल्ली। मौसम ( Weather Update ) ने एक बार फिर करवट ली है। देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार की सुबह भले ही धूप के साथ हुई हो लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा बादलों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया। 11 बजे बाद दिल्ली-एनसीआर में जोरदार बारिश ने लोगों को तेज गर्मी और धूप से राहत दी। मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 घंटे में देश के 16 राज्यों में जोरदार बारिश होगी।

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में कोंकण व गोवा, उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और असम के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है।





Meanwhile, scattered light to moderate #rains is expected over #Jharkhand, #WestBengal, Madhya #Maharashtra, #Marathwada, #Telangana, #AndhraPradesh, Interior #Karnataka, parts of #Uttarakhand and #Assam.https://t.co/ARrCUARxgk