मौसमः केरल में भारी बारिश के साथ देश के कई राज्यों में प्री मानसून हलचल शुरू, 48 घंटे में आएगा चक्रवाती तूफान

नई दिल्ली। लंबे इंताजर के बाद आखिरकार मानसून ने केरल में दस्तक दे ही दी। खास बात यह है कि लंबे सब्र के बाद जो फल मिला वो मीठा रहा यानी मानसून की पहली बारिश ने केरल के कई इलाकों को तरबतर कर दिया है। खास तौर पर तिरुवनंतपुरम और कोच्ची जैसे इलाकों में झमाझम बारिश ने लोगों के चेहरे मुस्कान ला दी। यही नहीं देश के कई राज्यों में तो मानसून से पहले ही बारिश की बूंदों ने अपनी आमद दर्ज करवा दी। इससे पिछले कई दिनों से गर्मी का मार झेल रहे लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली।



12 जून को भारी बारिश की संभावना

रविवार को दक्षिण पश्चिमी मानसून का सीधा असर केरल में देखने को मिला। यहां के कई हिस्सों में बादल दिल खोलकर बरसे न सिर्फ बरसे बल्कि कई इलाकों को तर बतर भी कर दिया। तिरुवनंतपुरम में जहां 32 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई वहीं कोच्ची में भी 23 मिलीमीटर बारिश एक दिन में हुई। एक हफ्ते देरी से पहुंचने के बाद मानसून की पहली किस्त उम्मीद के मुताबिक ही रही। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगे भी इसी तरह अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम रिपोर्ट में उत्तर मलप्पुरम और कोझिकोड में 12 जून को भारी से भारी बारिश की आशंका जताई है।

प्री मानसून गतिविधियां शुरू

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, देश के कई राज्यों में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। इन्हीं गतिविधियों के चलते मौसम के रुख में बदलाव देखा जा रहा है। रविवार को महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। जबकि महाराष्ट्र के नासिक जिले में मानसून पूर्व हुई भारी बारिश और गरज के साथ आंधी-तूफान के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हुए हैं।



मैदान से लेकर पहाड़ों तक पानी

प्री मानसून गतिविधियों के चलते मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक बदरा करवट ले रहे हैं। कहीं झमाझम तो कहीं हल्की बारिश ने गर्म हवाओं के थपेड़ों से राहत दी है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में दूर दराज के इलाकों में बारिश ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। है। प्रदेश के काल्पा में चार मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। जबकि डलहौजी में तीन मिमी, कुफरी में एक मिमी, भुंतर में 0.6 मिमी बारिश दर्ज हुई।

#MumbaiRains have begun, all thanks to the system in the #ArabianSea . #Mumbai pic.twitter.com/RpewKk5rLs

मैदानी इलाकों की बात करें को महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हुई। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में बादलों की लुका छिपी के बीच बूंदें बरसीं। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में फिलहाल गर्मी का असर यूं ही बने रहने की बात कही है।

उत्तर भारत के कई इलाके फिलहाल सूरज की तपिश से जूझेंगे। यहां पारा 43 से 45 के आस-पास रहने की संभावना व्यक्त की गई है। यूपी के साथ-साथ हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में अभी लू का प्रकोप अगले एक हफ्ते तक जारी रहेगा।

गुजरात में भी गर्मी ने पिछले कई दिनों से विकारल रूप धारण किया हुआ है। यहां पारा लगातार 44 डिग्री के आस-पास बना हुआ है। यहां पिछले 9 दिन में 1000 से ज्यादा लोग लू की चपेट में आ चुके हैं। प्रदेश में इस साल पड़ रही भीषण गर्मी ने पिछले कई वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया है। गर्मी के चलते प्रदेश में अभी तक 5 लोगों की मौत हो गई है।

#MumbaiRains have now begun, all because of the potential #Cyclone which is brewing in the #ArabianSea. #Mumbai #MumbaiWeather https://t.co/gNQQFkPRMP