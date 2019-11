मौसम ने बदला मिजाजः भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड

नई दिल्ली। देशभर में मौसम लगातार करवट ले रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून ने ना सिर्फ अपनी मियाद बढ़ाई है बल्कि कई राज्यों में कहर भी बरपाया। यही नहीं अगले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट भी जारी किया है। ये अलर्ट मैदानी इलाकों के साथ-साथ पहाड़ी इलाकों के लिए भी है।

मौसम विभाग ने पहाड़ों में बारिश को लेकर अलर्ट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू-कश्मीर तक जोरदार बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि बर्फबारी और बारिश के बाद उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। उधर दिल्ली-एनसीआर में मौसम साफ हो रहा है। प्रदूषण का स्तर भी काफी कम हो गया है।

Third active Western Disturbance in the month of November is approaching #JammuandKashmir, thus we can expect scattered light rains to affect the state by tonight.https://t.co/8zYuuTeLx6