Weather update: दिल्ली में अगले दो दिन तेज बारिश के आसार, देश के इन इलाकों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

नई दिल्ली। मौसम विभाग ( IMD ) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Rain in Delhi-NCR ) और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के मुताबिक बारिश के बाद दिल्ली ( Cold in Delhi ) में ठंड पूरे चरम पर होगी। हालांकि इस बार ठंड का असर पिछले साल के मुकाबले कम दिखाई दे रहा है। दिसंबर कड़ाके की सर्दी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार महीने के दस दिन निकल जाने के बाद भी सर्दियां लगभग विलुप्त प्राय है। हालांकि मौसम विभाग ने इसका कारण मैदानी इलाकों में बारिश न होना बताया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत ( Rain in North India ) के अधिकांश इलाके बारिश न होने की वजह से शुष्क चल रहे हैं। हालांकि अब संभावित बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। हिमालय के क्षेत्र से ताजा पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के कारण दिल्ली-NCR में अगले दो दिन में हल्की बारिश हो सकती है।

12 दिसंबर को हिमपात/बारिश होने की संभावना

वहीं, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में गुरुवार को बादल छाने के कारण रात के तापमान में सुधार हुआ है। साथ ही मौसम कार्यालय ने शनिवार से बर्फबारी और बारिश होने का पूवार्नुमान भी जारी किया है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि 12 दिसंबर को हिमपात/बारिश होने की संभावना है। इस दौरान श्रीनगर में 3.3 डिग्री, पहलगाम में 0.1 डिग्री और गुलमर्ग में माइनस 3.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं लद्दाख के लेह शहर में माइनस 2.5 डिग्री और कारगिल में माइनस 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जम्मू शहर में 10.4 डिग्री, कटरा में 8.7 डिग्री, बटोटे में 4.5 डिग्री, बनिहाल में 3.0 डिग्री और भद्रवाह में 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

हरियाणा व दिल्ली में बारिश के साथ ओले

मौसम विभाग की मानें तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ भागों में शुक्रवार को गरजन के साथ ओले पड़ सकते हैं। जबकि बुधवार यानी 12 दिसंबर को उत्तराखंड में और हरियाणा व दिल्ली में बारिश के साथ ओले पड़ने की संभावना है।