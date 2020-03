मौसम अपडेटः अगले तीन दिन में कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

नई दिल्ली। पिछले कई दिनों से मौसम के मिजाज ( Weather Update ) में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राजधानी दिल्ली ( Delhi ) समेत यूपी ( UP ) के कई इलाकों में पिछले हफ्ते बारिश ( Rainfall ) होने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने अगले 72 घंटे यानी दो से तीन दिन के अंदर एक बार फिर देश के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार बने हुए हैं।

यही नहीं मौसम विभाग की मानें तो कुछ इलाकों में आंधी भी चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून, उधमसिंहनगर, हरिद्वार और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Few moderate spells are possible over North #Chhattisgarh and adjoining parts of East #MadhyaPradesh. One or two places in #Vidarbha will also see good rains. #weather #WeatherUpdate #WeatherForecast https://t.co/OSPNWuCX8Y